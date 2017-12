Deutsche Telekom: Bodenbildung?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte die Deutsche Telekom die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Auch wenn sich die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet, so hat sie doch zumindest kurzfristig etwas zulegen können.

Die Entwicklung! Es könnte noch einmal um 10 % nach unten gehen, da die Telekom den übergeordneten Abwärtstrend nicht beenden konnte. In den letzten zwei Wochen verlor das Papier etwa 2 %, innerhalb eines Monats 5,4 % und in sechs Monaten 16 %. Zumindest ging es nicht unter das 1-Jahres-Tief bei 14,58 Euro vom 1. Dezember 2016.

Der Ausblick! Eine weitere Unterstützung gibt es beim 2-Jahres-Tief bei 14,00 Euro und sofern die Aktie 15 Euro wieder überwinden könne, wäre der Weg nach oben zumindest möglich.

Die Analystenmeinungen! 75 % der Analysten empfehlen einen Kauf, 25 % wollen halten und niemand verkaufen. Technische Analysten sehen die Aktie klar im Baisse-Modus, da die Trendpfeile in allen zeitlichen Dimensionen nach unten zeigen. Der Abstand zu einem möglichen Aufwärtstrendwechsel liegt bei 7,75 % und ab 16 Euro könnte ein formaler Aufwärtstrend erreicht werden.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.