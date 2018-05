Deutsche Telekom: Blick auf die HV-Tagesordnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Im Vorfeld der diese Woche anstehenden Hauptversammlung (HV) zeigte sich die Aktie der Deutschen Telekom zu Wochenbeginn eher knapp behauptet. Es sieht so aus, als ob einige Investoren eine eher abwartende Haltung einnehmen. Denn die Zahlen zum ersten Quartal sind bereits veröffentlicht und sollten in den Kursen „drin“ sein (Veröffentlichung war am 9. Mai). Und es ist unwahrscheinlich, dass es von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.