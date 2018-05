Deutsche Telekom: Der Blick auf die Ergebnisse der HV!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nun ist sie also geschafft, die diesjährige Hauptversammlung der Deutschen Telekom, die am Donnerstag in Bonn stattgefunden hatte. Inzwischen hat das Unternehmen die Abstimmungsergebnisse in Bezug auf die einzelnen Tagesordnungspunkte (= TOPs) veröffentlicht. Und da zeigt bereits ein Überblick, dass es im Hinblick auf die Abstimmungsergebnisse keine Überraschungen gab. Alle insgesamt 11 TOPs erhielten eindeutige Mehrheiten. Dabei lag der Anteil der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.