Deutsche Telekom: Aufwärtstrend setzt sich weiter fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die DT hat, getrieben von ihrer Ertragsperle T-Mobile US, im 2. Quartal mehr verdient und ihre Jahresprognose für das bereinigte EBITDA erhöht. Doch auch auf dem Heimatmarkt setzte sich der Aufwärtstrend fort. Der Umsatz stieg um 6% auf 18,9 Mrd €. Während der Umsatz in Deutschland das Vorjahresniveau leicht um 0,6% übertraf, stieg er in Europa um 2,4%, und der Umsatz der USTochter legte um 12,7% zu. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA), mit der die operative Ertragskraft gemessen wird, stieg um 8,9% auf 5,9 Mrd €.

Der freie Cashflow, eine stark beachtete Zahl zur Messung der Finanzkraft, lag bei rund 1,3 Mrd €. Unterm Strich kletterte der Gewinn um 40,7% auf 874 Mio €. Die DT schlug sich damit etwas besser als vom Markt erwartet. Die Rekordinvestitionen zahlen sich aus: Immer mehr Kunden entscheiden sich für die Netzeund Produkte der DT. Und durch das starke Kundenwachstum steigen Umsatz und Ergebnis deutlich. Die DT hatte im Vorfeld der Quartalszahlen das Hosting-Geschäft Strato sowie die restlichen Anteile am Rubrikenportal Scout24 veräußert.

Dennoch stiegen die Netto-Finanzverbindlichkeiten um 13,5% auf 55,2 Mrd €. Auf der Basis der Halbjahreszahlen hob die DT ihre Prognose für das bereinigte EBITDA um 100 Mio € auf rund 22,3 Mrd € an. Der freie Cashflow soll um rund 12% auf 11,3 Mrd € steigen. Zum Optimismus trägt sowohl das kräftige Wachstum in den USA bei als auch das stabile Abschneiden in Deutschland und Europa.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.