Deutsche Telekom: Aufs Tempo gedrückt!

Vor einer Woche vermeldete die Deutsche Telekom, dass sie und das Versorgungsunternehmen EWE in Oldenburg (Niedersachsen) das gemeinsame Unternehmen „Glasfaser Nordwest" gegründet habe. Bis zu 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte sollen durch die Kooperation mit schnellem Internet versorgt werden. Es sei die bislang größte Gründung für den Ausbau von Glasfaser in Deutschland, so die Telekom.



