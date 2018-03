Deutsche Telekom: Auf dem Weg nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hat zuletzt wieder Boden unter den Füßen gefunden. Nun ist die Aktie in einem charttechnisch interessanten Bereich angekommen. Wenn es gut läuft, kann der Wert rasch wieder deutlich nach oben steigen, meinen charttechnische Analysten. Allerdings wird es knapp, so die Mutmaßung. Im Detail: Die Aktie gewann am Montag zwar nicht mehr entscheidend hinzu, konnte sich aber in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.