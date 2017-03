Deutsche Telekom: Auf Erfolgskurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

Die DT ist auch im Geschäftsjahr 2016 wieder kräftig gewachsen. Der Umsatz stieg um 5,6% auf 73,1 Mrd €. Auch die beiden wichtigsten Kennziffern haben sich positiv entwickelt. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen ist der Gradmesser für die operative Ertragskraft. Hier hat die DT mit 21,4 Mrd € ihren Zielwert übertroffen. Und der freie Cashflow, also die frei verfügbaren Finanzmittel, sind mit 4,9 Mrd € deutlich im Plus – und das bei erhöhtem Investitionsvolumen.

Die Deutsche Telekom ihre Marktführerschaft in Europa weiter aus

Rund 11 Mrd € hat die DT im vergangenen Jahr erfolgreich in ihre Netze und Produkte investiert. 27 Mio deutsche Haushalte können jetzt mit Breitband-Anschlüssen auf Glasfaser-Basis versorgt werden. 6,8 Mio Anschlüsse (davon allein 2,4 Mio in 2016) wurden bereits in Betrieb genommen. In Biere bei Magdeburg wurde mit der Erweiterung des Rechenzentrums begonnen, um die steigende Nachfrage nach sicheren und verlässlichen Cloud-Diensten bedienen zu können. Damit baut die DT ihre Marktführerschaft in Europa weiter aus.

Der Tarif MagentaEins, ein Rundum-Sorglos-Paket, ist seit März 2016 für Privatkunden in allen europäischen Märkten verfügbar. Und bei Magenta-Mobil ist seit April 2016 noch mehr drin: vom Datenvolumen bis zur Nutzung im Ausland. So konnten allein in Deutschland rund 1,5 Mio Vertragskunden im Mobilfunk hinzu gewonnen werden. Die Aktionäre werden am Erfolg mit einer erhöhten Dividende von 60 Cent je Aktie beteiligt – wahlweise in bar oder in Aktien.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.