Deutsche Telekom: Die Anleger sind noch unentschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom ist im Januar zweimal daran gescheitert, ihren 50-Tagedurchschnitt zu überwinden und bis an die Marke von 15,00 Euro vorzustoßen. Als Reaktion auf das zweite Scheitern verzeichnete die Aktie Verluste. Sie ließen den Kurs unter 14,75 Euro zurückfallen und im Bereich von 14,60 bis 14,75 Euro in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Da in den letzten Tagen weder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung