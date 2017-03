Deutsche Telekom: Analysten sehen noch Luft nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Vorlage der Geschäftszahlen der Deutschen Telekom hat am Donnerstag sogleich für acht neue Reaktionen der Analysten gesorgt. Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass das durchschnittliche Kursziel über dem aktuellen Niveau liegt.

Zu den größten Optimisten, was den Kursentwicklung der Aktie betrifft, zählt Mathieu Robilliard (Barclays). Er begründet dies mit einem starken Geschäft auf dem Heimatmarkt, wodurch Schwächen in anderen Segmenten mehr als kompensiert würden. Dies sieht Polo Tang (UBS) ähnlich, kritisiert jedoch den vage formulierten Ausblick. Zudem sei der operative Gewinn des vierten Quartals hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Markus Friebel (Independent Research) hebt das starke Ergebnis der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US hervor. Dies habe zu positiv überraschenden Erlösen geführt. Skeptischer äußert sich Cengiz Sen von der Investmentbank Equinet. Da in Kürze keine Kurstreiber auszumachen seien, empfiehlt er den Anlegern, erst einmal an der Seitenlinie zu bleiben.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Barclays: „Overweight“ – 19,80 Euro (+23 %)

Independent Research: „Buy“ – 19,00 Euro (+17 %)

UBS: „Buy“ – 18,20 Euro (+12 %)

DZ Bank: „Kaufen“ – 18,00 Euro (+11 %)



Commerzbank: „Hold“ – 18,00 Euro (+11 %)

S&P Global: „Hold“ – 17,00 Euro (+5 %)

Bernstein Research: „Market-Perform“ – 16,45 Euro (+2 %)

Equinet: „Neutral“ – 15,50 Euro (-4 %)

