Deutsche Telekom: Analyse vom 09.02.2017!

Die Deutsche Telekom konzentriert sich auf die Telekommunikations- sowie IT-Branche. Neben Festnetztelefonie, Breitbandinternet, Mobilfunk bietet das Unternehmen auch TV sowie IT-Lösungen an. Der Kursverlauf zeigt seit November letzten Jahres wieder eine klare Aufwärtsbewegung.

Der Kurs steigt weiter an!

Die Deutsche Telekom ist seit dem letzten Handelstag an der Frankfurter Börse um +0,91 % gestiegen. Der Kurs der Aktie betrug damit am Donnerstag 15,93 € und bewegt sich seit Kalenderwoche 6 mit +0,38 % wieder aufwärts. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen weiterhin entwickeln. Das operative Ergebnis blieb nach einem vielversprechenden 1. Quartal 2016 im Laufe des Jahres eher hinter den Erwartungen der Anleger zurück. Lediglich der Gesamtumsatz des deutschen Unternehmens stieg auch letztes Jahr weiter konstant an.

Steht ein Milliarden-Deal bevor?

Aktuell steht die Telekom mit einem geplanten Milliarden-Deal in den Schlagzeilen. So möchte die Deutsche Telekom das Tochterunternehmen in Rumänien aufgrund der starken Umsatzrückgänge des letzten Jahres verkaufen. Anscheinend soll sich der Kabelnetzbetreiber RCS & RDS bereits für das Tochterunternehmen interessieren.

Analysten sind positiv gestimmt!

Die Analystenhäuser sind sich einig. Die Aktie der Deutschen Telekom ist für Anleger aktuell deutlich unterbewertet und klarer Outperformer im Marktsegment. Daher raten Experten derzeit zum Kauf der Aktie.

