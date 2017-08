Deutsche Telekom: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

in der letzten Woche hat sich Clemens van Baaijen das Unternehmen und seine Aktie im Rahmen einer 3-Stufen-Analyse einmal genauer angeschaut. Dies hat er dabei herausgefunden: Am 21. August hatte sich der Kurs seit dem letzten Handelstag um 0,10% verändert. Der Kurs betrug 15,53€ und hatte sich in der Vorwoche um -1,68% und seit Jahresbeginn um -5,17% verändert.

Die Fundamentaldaten! Deutsche Telekom ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet, die Aktie scheint daher derzeit unterbewertet, wäre aber ab einem Kurs über 16,90 € überbewertet. Das heißt aber nicht automatisch, dass der Kurs von Deutsche Telekom steigen wird. Hier lautete das Urteil „Unterbewertet“.

Die Analysteneinschätzung! Am 21. August gab es 6 Buy, 8 Outperform, 15 Hold und 2 Sell Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel lag hier bei 17,90€, der aktuelle Kurs würde also um 15,30% steigen. Hier lautete das Urteil Outperform.

Die sharewise-Crowd! Die Nutzer von sharewise sind überwiegend positiv gestimmt und 100,00% stimmen für Buy. Das durchschnittliche Kursziel lag hier bei 21,10€, der aktuelle Kurs könnte sich um 35,91% verändern. Hier lautete das Urteil Buy.

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Buy und wir bleiben weiter für Sie dran!

