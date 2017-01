Deutsche Telekom: Amazons Konkurrenten VERKAUFT!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom verkauft den E-Book Reader Tolino. Diese Meldung sorgt zu Beginn des neuen Jahres für Aufsehen. Sollte doch genau dieses Produkt eine Konkurrenz zu Amazons E-Reader Kindle darstellen. Bisher konnte sich das Produkt, welches in Kooperation mit verschiedenen Buchhändlern ins Leben gerufen wurde, auch behaupten. Die Wachstumszahlen im E-Book Markt sind in letzter Zeit jedoch eher rückläufig. Der Käufer des Tolino ist ein japanisch-kanadischer Hersteller für E-Books. Es bedarf jedoch noch eine Zustimmung des Kartellamtes für die Transaktion.

Die Aktie im Höhenflug

Bereits sechs Wochen in Folge steigt das Papier des Telekommunikationsdienstleisters stetig Richtung Norden. Kurzfristige Wiederstände liegen aktuell im Bereich von 16,50 Euro. Hier wird die Aktie in dieser Woche dran zu kämpfen haben. Die Jahreshöchststände des letzten Jahres von 17,60 Euro werden mittelfristig der Aktie einen Deckel verpassen.

Fazit

Ein aktuell rückläufiges Geschäftsmodell zu verkaufen und frisches Geld zu erhalten ist folgerichtig. Der Betrag der bisher unbenannt ist dürfte jedoch relativ gering ausfallen. Macht das E-Book Geschäft in Deutschland gerade einmal einen Marktanteil von 5 Prozent aus. Ein Einfluss auf den Aktienkurs der Deutschen Telekom wird diese Transaktion aber wohl nicht haben.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse