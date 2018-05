Deutsche Telekom: Am Donnerstag HV!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die neue Handelswoche bringt ein für Aktionäre der Deutschen Telekom interessantes Ereignis: Am Donnerstag steht die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens an! Am Donnerstag ab 10 Uhr soll es im „World Conference Center“ am Sitz des Unternehmens in Bonn soweit sein. Beim Punkt „Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns“ ist vorgeschlagen, dass eine Dividende von 0,65 Euro je Stückaktie ausgeschüttet wird. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.