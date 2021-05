Deutsche Telekom-Aktie: Das wirkt wohl noch nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der kleine Höhenflug der Aktie der Deutschen Telekom hält an: Nachdem die Papiere des Bonner Telekomunikations-Konzerns sich bereits seit Ende vergangener Woche deutlich verbessert hatten, ging es auch am Montag im frühen Handel weiter aufwärts. Um rund zwei Prozent zog die Telekom-Aktie an, notierte bei 17,16 Euro und damit fast einen Euro über dem Zwischentief von nur 16,23 Euro vom vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung