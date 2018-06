Deutsche Telekom-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Die Aktie der Deutschen Telekom stand nach einem Verlusttag am Monat auch heute wieder im Minus. Das Papier gab fast 1 Prozent nach. Damit gehörte die ?T-Aktie? jedoch noch nicht zu den fünf schwächsten Unternehmen am heutigen Handelstag. Die Vorzüge von Volkswagen entwickelten sich, vermutlich auch aufgrund der Festnahme des Audi-Chefs Rupert Stadler, mit Verlusten von rund 3 Prozent am schwächsten.

Aktuelle ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.