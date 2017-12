Deutsche Telekom-Aktie: Das sollten Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

zu Beginn des neuen Jahres wird Dirk Wössner in den Vorstand der Deutschen Telekom AG berufen. Er wird dort für das Deutschland-Geschäft zuständig sein und deshalb auch in der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH vertreten sein. Dirk Wössner ersetzt dabei Niek Jan van Damme, der aus dem Unternehmen ausscheidet. Bei T-Systems wird in Zukunft Adel Al-Saleh den Geschäftskundenbereich leiten.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Chartbild verschlechtert sich wieder!

In den letzten Tagen ging es mit dem Aktienkurs der Deutschen Telekom wieder deutlich nach unten, sodass nun auch die Unterstützung im Bereich um 14,60 Euro in den Fokus der Anleger rückt. Nicht auszuschließen ist deshalb auch eine Unterschreitung des letzten Tiefs.

Charttechnische Analyse der Aktie: Wie sieht es mit unterstützenden Faktoren aus?

Auf Tagesbasis könnte die Stochastik für Auftrieb sorgen. Der Relative Stärke Index bewegt sich in Richtung der überverkauften Zone bei 30 Punkten und könnte dann auch wieder Käufer auf sich aufmerksam machen. Das letzte RSI-Signal verpuffte jedoch wirkungslos.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.