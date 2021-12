Deutsche Telekom Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Deutsche Telekom, ein Unternehmen aus dem Markt "Integrierte Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 16.204 EUR beinahe gleich (+0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Deutsche Telekom als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 13 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 22,28 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 37,47 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 16.204 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Deutsche Telekom führt bei einem Niveau von 47,88 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,86 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,03 Prozent und liegt damit 0,41 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 4,44). Die Deutsche Telekom-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

