Deutsche Telekom-Aktie: Das kam unerwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Seit Jahren schon ist Vodafone bemüht darum, dem hiesigen Mobilfunk-Primus in Form der Deutschen Telekom das Leben schwer zu machen. 2012 gelang dem britischen Unternehmen, Volkswagen als Großkunden zu gewinnen. Das kratzte gehörig am Image der Telekom, doch die Zeiten scheinen sich geändert zu haben.

Wie „Business Insider“ am Freitag berechnete, scheint man sich in Wolfsburg wieder für den Telekommunikationskonzern in magenta ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung