Deutsche Telekom Aktie: jetzt wird’s SPANNEND!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie ist unter einen wichtigen Preis-Indikatoren gefallen. Die Rede ist von der langfristigen 200-Tage-Linie (Abk. SMA200 oder auf Deutsch GDA200). Die so psychologisch wichtige Marke konnte nicht halten. Dieser Bereich markierte auch die untere Linie der Seitwärtsbewegung, in der sich die Deutsche Telekom Aktie seit Juni befand. In den nächsten Handelstagen & -wochen wird es wichtig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung