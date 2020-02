Deutsche Telekom Aktie: Das ist eine Hammer Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Deutsche Telekom Aktie | ISIN:DE0005557508 | WKN:555750

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: Schon seit Anfang des Jahres wird um den Bereich von ca. 14,50 Euro gekämpft. Aktuell sieht es so aus, als würden die Bullen den Kampf für sich entscheiden können. Ein Anstieg auf 15 Euro per Tagesschlusskurs würde die Situation bestätigen. Die 38-Tagelinie ist bereits per Tagesschlusskurs überwunden. Wird die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung