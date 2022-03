Deutsche Telekom-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom steht seit Mitte Februar unter Abgabedruck und ist zum Auftakt in die neue Woche im Tief bis auf 14,60 Euro abgerutscht. Belastet wurden die Kurse durch die schwache Marktverfassung infolge des Krieges in der Ukraine. Die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftszahlen fielen dagegen durchaus positiv aus. Am Tag der russischen Invasion (24.02) hatte der Bonner Telekommunikationsriese vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung