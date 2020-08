Deutsche Telekom-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Zum Auftakt in die neue Woche kann die Deutsche Telekom-Aktie wieder zulegen. An der Xetra verbessert sich der Anteilsschein um 2,15 Prozent und steigt auf 14,47 Euro. Allerdings dürfen sich die Anleger nicht auf diesem einen Tagesgewinn ausruhen, da es zuletzt eine Reihe von Verlusttagen gegeben hat. Sie haben den Kurs in der vergangenen Woche unter eine bei 14,50 Euro verlaufende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



