Deutsche Telekom-Aktie: ist das ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche-Telekom-Aktie ist an einer wichtigen Marke angekommen. Charttechnisch wurde eine Unterstützungszone in den vergangenen Handelstagen getestet. In der Regel gilt: An Unterstützungen ist auf Kaufsignale zu achten. Derzeit zwingt jedoch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Russland-Ukraine-Krieges die Anleger zur Zurückhaltung.

Dabei sind die jüngsten Daten der Deutsche Telekom AG durchaus überzeugend. Die Synergien bei der US-Tochter T-Mobile steigen. Auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung