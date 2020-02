Deutsche Telekom Aktie: Das hielt nicht lange!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

In der vergangenen Woche konnte die Deutsche Telekom ihre Anleger noch mit einem Rekordergebnis verwöhnen. Das verhalf auch dem Aktienkurs des Telekommunikationskonzerns auf die Sprünge, welcher sich im Hoch bis auf knapp 16,80 Euro verbessern konnte. In der neuen Woche bleibt davon aber nichts mehr übrig. Nach herben Verlusten am Montag und Dienstag ging es wieder bis auf gut 15,50 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



