Deutsche Telekom-Aktie: Im grünen Bereich!

Die Aktie der Deutschen Telekom ist eher verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Zur Eröffnung im Xetra-Handel noch mit 17,24 Euro bewertet und damit fast ein Prozent im Plus, rutschten die Papiere des Bonner Konzerns alsbald in den roten Bereich. Nach dem Mittag standen bei der Telekom-Aktie nur noch 16,95 Euro zu Buche, fast ein Prozent weniger als noch am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



