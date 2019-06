Deutsche Telekom: An der Aktie festhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei der Deutschen Telekom gab, hat sich Jens Becker in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:



Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



Der Stand! In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, doch es ging vor allem um positive Themen. Auch standen in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!