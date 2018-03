Deutsche Telekom Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom-Aktie verlor im Zuge der Gesamtmarktschwäche in dieser Woche, Stand Freitagnachmittag, ca. 3,7 % an Wert. Charttechnisch betrachtet bleibt der Abwärtstrend intakt, allerdings scheint die Aktie nun in einer Konsolidierung zu verharren. Kurse unterhalb von 12,50 Euro je Aktie könnten auf die Fortsetzung des Abwärtstrends hindeuten. Kurse über 14 Euro je Aktie könnten auf eine Erholung in Richtung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.