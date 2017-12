Deutsche Telekom Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom Aktie notierte am Freitagnachmittag mit 1,73 % im Wochenvergleich im Minus. Die Aktie schloss somit drei Wochen in Folge negativ. Charttechnisch betrachtet hat sie damit den 200-Wochen-Durchschnitt als Unterstützung in dieser Woche unterschritten und dies erstmals seit dem Jahr 2013. Es eröffnet sich dadurch weiteres technisches Abwärtspotential, zunächst in Richtung 14 Euro je Aktie. In diesem Bereich verläuft eine horizontale Unterstützung. Nochmals darunter könnte es jedoch kritisch werden. Da in dieser Woche der Handel generell dünner ausfiel, wird erst die nächste Woche zeigen, ob das Unterschreiten des 200-Wochen-Durchschnittes ernst genommen werden sollte oder eben nicht.

Gibt die Deutsche Telekom endlich auch in der EU Gas?

In den vergangenen Wochen machte die Deutsche Telekom durch die Ankündigungen mehrerer Akquisitionen von sich reden. Bisher hat das Anleger allerdings wenig überzeugen können. In dieser Woche wurde bekannt, dass das Unternehmen nun deutlich schneller beim Ausbau des Glasfasernetzes vorankommt. In diesem Jahr sind insgesamt 40.000 km Glasfaser verlegt worden – 10.000 km mehr als im Vorjahr. Nächstes Jahr sollen laut dem Unternehmen 60.000 km drin sein. Die Deutsche Telekom ist zuvor dafür kritisiert worden, zu träge beim Ausbau zu sein. Dadurch eröffne sich mehr Potential für Wettbewerber, wie etwa Vodafone. Auch der Vorstoß in andere Länder, wie zuletzt in den Niederlanden mit der Akquisition von Tele 2, wo die Deutsche Telekom Vodafone die Stirn bieten will, kommt etwas spät.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.