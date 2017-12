Deutsche Telekom Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom Aktie notiert auch in dieser Woche mit 1,05 % im Minus. Bereits in der vergangenen Woche stand ein Minus von fast 3 % zu Buche. Die Aktie tendiert insgesamt nach unten, nachdem die Fusion zwischen T Mobile US und Sprint abgeblasen worden war. Charttechnisch betrachtet bleibt die Aktie kurzfristig zwischen den beiden langfristigen Wochen-Durchschnitten gefangen und konsolidiert. Aber auch längerfristig betrachtet sieht es nicht besser aus. Kritisch könnte es jedoch werden, weil die Aktie nun zum wiederholten Mal den 200-Wochen-Durchschnitt von oben antestet. Sollte dieser nicht halten, könnten weitere Verluste die Folge sein. Nächste relevante Unterstützung läge in diesem Fall bei 14 Euro je Aktie – also fast 6 % tiefer als der aktuelle Preis.

Telekom ist auf Einkaufstour

Negative News wurden zuletzt nicht gemeldet. Im Gegenteil. Die Deutsche Telekom nutzt die Schwächephase für mehrere Akquisitionen und Joint Ventures. So hatte man in der vergangenen Woche die Akquisition des niederländischen Anbieters Tele 2 für 190 Mio. Euro angekündigt. Telekom will dort gegen Vodafone Marktanteile gewinnen. Auch in dieser Woche wurde bekannt, dass die Telekom vom US-Konkurrenten Liberty Global das Österreich-Geschäft in Form der Tochter UPC Austria übernehmen wird. Der Deal dürfte voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2018 über die Bühne gebracht werden. Derzeit wird UPC Austria mit 1,9 Mrd. Euro bewertet, wie es hieß.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.