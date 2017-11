Deutsche Telekom Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

die Deutsche Telekom Aktie hat zu Beginn der Woche mit einer Kurslücke nach unten geöffnet. Grund dafür war die geplatzte Fusion der Tochter T Mobile US mit dem US-Rivalen Sprint. Der Mehrheitsaktionärin, die Softbank, war mit dem Aktientauschverhältnis und der damit einhergehenden geringeren Kontrolle nicht einverstanden. Im Laufe der Woche hatte man vonseiten der Deutschen Telekom aus beteuert, man stehe für weitere Gespräche bereit.

Ergebnisse insgesamt eher enttäuschend

Die Deutsche Telekom hat derweil in dieser Woche die Ergebnisse per drittes Quartal 2017 veröffentlicht. Es wird deutlich, dass die US-Tochter den Konzern zwar noch zu pushen vermag, doch so recht stark sind die Gesamtergebnisse trotzdem nicht. Der Umsatz stieg im dritten Quartal lediglich um 0,8 % auf 18,25 Mrd. Euro. Für die ersten neun Monaten liegt das Plus daher nur bei 4,2 %. Die US-Tochter verzeichnete einen Umsatzanstieg von 9,8 %, in der EU stieg der Umsatz um 1,5 %.

Angehobene Prognosen hilft nicht

Operativ lag das Ergebnis per drittes Quartal 3,3 % über dem Ergebnis im Vorjahr. In den ersten neun Monaten ergab der Anstieg 6,6 %. Netto lag der Gewinn per Q3 2017 allerdings mit 507 Mio. Euro 52 % niedriger als im Vorjahr. In den ersten neun Monaten lag der Gewinn bei 2,1 Mrd. Euro und ebenfalls 55 % unter dem Vorjahresniveau. Überraschenderweise wurden die Prognosen für das operative Ergebnis trotzdem angehoben. Dieses soll jetzt in einer Spanne zwischen 22,4-22,5 Mrd. Euro liegen, nach 22,3 Mrd. Euro zuvor. Geholfen hat das jedoch nicht. Der Kurs notiert am Freitagvormittag bereits unterhalb des tiefen Eröffnungskurses vom Montag.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.