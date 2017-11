Deutsche Telekom Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom legt in der nächsten Woche die Ergebnisse per drittes Quartal vor. Die Tochter T-Mobile US hatte bereits Rekord-Ergebnisse auf Quartalsbasis und im Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht. Der Umsatz im Service-Segment stieg um 7 % auf 7,6 Mrd. US-Dollar, beim operativen Cash-Flow erzielte man gar einen Anstieg von 36 % auf 2,4 Mrd. US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 2,8 Mrd. US-Dollar und damit 5 % höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal fielen die Gesamtumsätze allerdings leicht. Die beiden Hurrikans hatten negative Auswirkungen auf den Umsatz.

Rettung der Fusion in letzter Minute?

Doch in dieser Woche lag der Fokus weniger auf den Ergebnissen, sondern auf der geplanten Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint, dem dritt- und viertgrößten Telekommunikationsanabietern in den USA. Am Wochenende hatte Softbank, die an Sprint mehrheitlich beteiligt ist, das Angebot von T-Mobile US abgelehnt. Dabei ging es um das Tauschverhältnis der Aktien von 1 zu 9, wobei Sprint-Aktionäre für 9 Aktien eine T-Mobile Aktie bekommen würden. Der Softbank-Chef würde gerne jedoch ein Verhältnis von 1 zu 8 sehen. Damit würde die Softbank mehr Kontrolle bekommen. Gegen Ende der Woche hatte die Deutsche Telekom dann Berichten zufolge ein neues Angebot vorgelegt. Details dazu wurden bisher nicht bekannt, doch die Rettung der Fusion wird so wahrscheinlicher.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.