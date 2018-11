Deutsche Telekom-Aktie: Wochenanalyse mit Hilfe des Ichimoku!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Kurs der Deutschen Telekom-Aktie notiert bei etwa 15,2 Euro und liegt somit über der Wolke des Ichimoku. Aktuell ist die Wolke an sich ebenfalls bullisch und so stellt sich auch die sogenannte Zukunftswolke bullisch dar. Der Raum zwischen der Senkou Span B-Linie und der Kijun-Linie bildet eine Unterstützung. Der Kurs liegt über der Kijun-Linie, was ein weiteres positives Signal ist.

Ein Beitrag von Anna Hofmann.