Deutsche Telekom Aktie: Wochenanalyse!

Liebe Leser,

die Deutsche Telekom Aktie hat sich in dieser Woche aus der seit Februar bestehenden Konsolidierung nach oben hin lösen können. Es steht per Freitagvormittag ein Wochenplus von 3,7 % zu Buche. Damit dürfte die Aktie die dritte Woche in Folge positiv schließen. Charttechnisch betrachtet erreichte sie damit auch den relevanten Widerstandsbereich bei 14 Euro je Aktie, hat diesen aber noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.