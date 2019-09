Deutsche Telekom-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Für die Aktie der Deutschen Telekom geht es seit Mitte August wieder nach oben. Hierbei profitiert der Anteilsschein von einem anziehenden Gesamtmarkt und von einer guten Zwischenbilanz. Am 8. August hatte der Telekommunikationskonzern seine Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr gewährt. In den ersten sechs Monaten des Jahres sind die Umsätze organisch um 3,2 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



