Deutsche Telekom Aktie: Wertvoller als VW und BMW!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutsche Telekom ist mit einem ordentlichen Schub von fast zwei Prozent in den Handel am Mittwoch gestartet. 15,27 Euro standen im Xetra-Handel am Vormittag bei den Papieren des Bonner Telekommunikations-Konzerns zu Buche. Damit hat die Telekom-Aktie den Rücksetzer vom Wochenanfang wieder mehr als ausgeglichen. Und auch darüber hinaus gab es von Seiten des Unternehmens eine frohe Kunde.

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

Markenwert auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!