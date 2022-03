Deutsche Telekom-Aktie: Weiter hohe Kursziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom, vor drei Wochen noch mit 17,81 Euro bewertet, erholt sich nur mühsam vom kriegsbedingten Kurseinbruch auf 15,46 Euro in der Vorwoche. Nachdem sich die Papiere des Bonner Konzerns am Mittwoch zum Xetra-Handelsschluss wieder auf 16,06 Euro verbessert hatten, ging es am Donnerstag zunächst kurzzeitig auf unter 16 Euro zurück. Dabei hatten die Analysten zuletzt hohe Ziele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



