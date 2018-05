Deutsche Telekom-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Munter weiter geht es in der Hauptversammlungssaison. Auch bei der Deutschen Telekom steht die Versammlung der Anteilseigner in dieser Woche auf dem Programm. Unter anderem sollen Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden und ein Beschluss zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen etc. gefasst werden. Insgesamt befinden sich 11 Tagesordnungspunkte auf der Liste.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: Zeitweise ging es richtig nach unten!

Der Kursverlauf der Telekom-Aktie ist in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.