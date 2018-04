Deutsche Telekom-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Kampf um das 5G-Netz hat begonnen. Die Deutsche Telekom möchte in diesem Milliardenmarkt mitmischen. Ein 5G-Netz könnte den Traum vieler von einer völlig vernetzten Welt möglich machen. Datenübertragung in einer rasend schnellen Geschwindigkeit und das in Top Qualität. Die Deutsche Telekom arbeitet auf diesem Sektor mit dem Smartphone-Hersteller Huawei zusammen, um die flächendeckende Versorgung bis 2020 anbieten zu können.

Aktuelle Einschätzungen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.