Deutsche Telekom Aktie: Was für ein Tempo!

Der jüngste Aufschwung der Aktie der Deutschen Telekom war spätestens in dieser Woche ein wenig ins Stocken geraten. Nachdem die Papiere des Bonner Konzerns sich ausgehend von 12,58 Euro am 28. Oktober wieder auf mehr als 15 Euro in der vergangenen Woche verbessern konnten, steckte die Telekom-Aktie seit Tagen wieder unter dieser Marke fest. Am Mittwoch im frühen Handel ging es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



