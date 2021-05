Deutsche Telekom-Aktie: Voll in der Korrektur!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Ende des Jahres 2020 setzte sich der Kurs der Telekom Aktie in einer Korrektur fest. Diese bildete einen seitlichen Trendkanal. Der Kurs wird durch die Widerstandslinie bei 15 Euro in Schach gehalten. Die Unterstützungslinie bei 14,5 Euro sorgt wiederum dafür, dass der Preis nicht weiter in Richtung Süden fällt.

Anfang März wurde die Widerstandslinie bei 15 Euro nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung