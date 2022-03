Deutsche Telekom-Aktie: Überverkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie hat im laufenden Jahr an Wert verloren: Seit Januar ist der Titel an der TecDAX-Börse um 2,91 Prozent gefallen. In den vergangenen fünf Handelstagen stiegen die Anteile jedoch um 1,54 Prozent. Bis 15:04 Uhr MEZ machte das Telekom-Papier ein Minus von 2,72 Prozent und stand daher bei 15,395 EUR.

Durchschnittlich rund 14 Millionen Anteile von Telekom wurden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung