Deutsche Telekom Aktie: Traum von digitalen Weihnachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Stichwort Digitalisierung: Am Dienstag veröffentlichte die Deutsche Telekom einen Blog-Beitrag mit dem auf Weihnachten verweisenden Titel: „I´m dreaming of a digital Xmas“. Darin gibt es zum Thema digitale Weihnachten „Tipps vom berühmtesten Spediteur der Welt“, womit keineswegs die Deutsche Telekom gemeint ist, sondern „Santa Claus“, wie es in dem Beitrag heißt. Dieser Beitrag ist recht launig und/oder alternativ, je nach Geschmack, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung