Deutsche Telekom Aktie: Telekom und Vodafone wollen ihre Netze teilen!

Um die letzten grauen Flecke auf den Landkarten in Sachen LTE zu beseitigen, machen die Telekom und Vodafone jetzt gemeinsame Sache. Künftig wollen die beiden Mobilfunkbetreiber sich an bestimmten Orten ihre Netze teilen, um so eine insgesamt bessere Versorgung sicherstellen zu können. Beide Partner wollen in etwa gleich viele Funkmasten errichten und auf diese Weise rund 2.000 Ortschaften erreichen, bei denen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



