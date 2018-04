Deutsche Telekom-Aktie: Tatsächlich – das Comeback läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

die Aktie der Deutschen Telekom hat den Weg nach oben fortgesetzt. Tatsächlich kann es jetzt in Richtung 15 Euro hinaufgehen, meinen charttechnische Spezialisten, nachdem die Aktie auch am Dienstag noch einmal einen kleinen Aufschlag produzierte. An diesem Mittwoch legt der Wert bis zur Mittagszeit zudem rund 3 % zu. Im Detail: Noch ist der Titel im charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch könnte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.