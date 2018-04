Deutsche Telekom-Aktie: T-Mobile US als lachender Dritter?

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte, so oder so ähnlich könnte es nun auch in den USA laufen. Die beiden Telekommunikationsriesen Verizon und AT&T stehen unter Kartellverdacht. Das Justizministerium hat eine Untersuchung eingeleitet. Der Nutznießer könnte T-Mobile US sein.

Aktuelle Einschätzungen zum Unternehmen: Tiefpunkt scheint erreicht worden zu sein!

In den letzten Wochen zeigte die Deutsche Telekom-Aktie wieder nach

Ein Beitrag von Johannes Weber.