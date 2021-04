Deutsche Telekom Aktie: Rekord der Unternehmensgeschichte?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Mit der Übernahme des US-Konkurrenten Sprint hat die DT erstmals in ihrer Geschichte einen dreistelligen Milliardenumsatz eingefahren. So stieg der Umsatz 2020 um 25,4% auf 101 Mrd €. Drei Viertel davon wurden im Ausland erzielt; 2019 waren es knapp 70%. Die Entwicklung des um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) fiel mit einem Plus von 41,6% auf 35 Mrd € noch deutlicher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung