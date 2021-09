Deutsche Telekom-Aktie: Noch weit entfernt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom hatte zuletzt Stück für Stück an Wert dazugewonnen: Ausgehend von noch 16,86 Euro zum Beginn der Vorwoche, erreichten die Papiere des Bonner Telekomunikations-Konzerns am Montag eine Notierung von 17,75 Euro. Seitdem allerdings ist ein wenig die Luft raus, am Dienstag nach dem Mittag rutschte die Telekom-Aktie ins Minus und wurde bei noch 17,45 Euro gehandelt.



