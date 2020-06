Deutsche Telekom Aktie: Man bleibt #DABEI!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Coronakrise ging auch an der Aktie der Deutschen Telekom nicht spurlos vorbei: Auf bis zu 10,43 Euro fielen die Papiere des Telekomunikations-Unternehmens am 16. März zurück. Die Telekom-Aktie hat sich seitdem wieder deutlich erholt, am Dienstag ging es um ein weiteres Prozent hinauf auf bis zu 15,00 Euro. Die TV-Kunden der Deutschen Telekom dürfen sich nun sogar über die Fortführung ...



