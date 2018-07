Deutsche Telekom-Aktie: Die Kaufmotivation hält sich in Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Aktie der Deutschen Telekom dümpelt weiterhin vor sich hin. Schlimmer noch: Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als 7 Prozent an Wert verloren. Die Motivation in diese Art von Unternehmen zu investieren, hält sich offensichtlich bei zahlreichen Investoren in Grenzen. In den letzten Jahren konnte man auch eher auf die Dividende als auf Kursgewinne zählen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.