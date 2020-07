Deutsche Telekom-Aktie: Hier gibt es noch Luft nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom-Aktie hat im Zuge der Corona-Krise fast 37 Prozent an Wert verloren. Dies war etwas weniger als der Gesamtmarkt (DAX), der in der Spitze etwas mehr als 39 Prozent verlor. Am 16. März wurde ein Mehrjahrestief bei 10,41 Euro markiert. Der anziehende Gesamtmarkt und die bei 10 Euro verlaufende Unterstützung brachten die Verkaufsaktivitäten schließlich zum Erliegen. Die Käufer kehrten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



